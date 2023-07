Karl Maurer ist neuer Mindelheimer Rotary-Präsident

Neben vielen weiteren Projekten wollen die Rotarier in den kommenden Monaten besonders die Mindelburg fördern.

Der Rotary-Club Mindelheim hat einen neuen Präsidenten. Nach einem Jahr löste Karl Maurer aus Türkheim Frank Aschenbrenner ab. Bei der feierlichen Amtsübergabe blickte Aschenbrenner auf das vergangene rotarische Jahr zurück und hob hervor, dass der Mindelheimer Rotary-Club bei Spendensammel-Aktion über 30.000 Euro an Spenden zusammengetragen hat. Zugute kam das Geld der Jugendarbeit in Unterallgäuer Vereinen, der Tafel Mindelheim, Mary's Meals, dem Wildbienenlehrpfad rund um die Mindelburg und bedürftigen oder in Not geratenen Menschen aus dem Landkreis. Aber auch außerhalb der Landkreisgrenzen konnten die Mindelheimer Rotarier helfen: Eine kleine Abordnung fuhr wieder ins Ahrtal, brachte Spenden mit und packte selbst mit an beim Wiederaufbau nach der großen Flut.

Zusammenhalt und Mitgliederpflege sind dem Rotary-Präsidenten wichtig

Der neue Präsident Karl Maurer will sich vor allem um den Zusammenhalt und die Mitgliederpflege kümmern: mehr weibliche und junge Mitglieder, die Seniorinnen und Senioren im Club mehr einbinden und den Kontakt zu Rotaract, den jungen Rotariern, weiter ausbauen. „Neben den sozialen Engagements im Landkreis sehe ich die Mindelburg mit dem neuen Heimatmuseum als ein kulturelles Förderprojekt für meine Amtszeit.“ Aber auch viele weitere Aktionen sind geplant. "Ich freue mich auf ein spannendes Präsidentenjahr in einem sehr lebendigen Club", so Maurer. (mz)

Lesen Sie dazu auch