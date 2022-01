Mindelheim

18:00 Uhr

Katholische Lehrerin outet sich im TV: "Es braucht die Vielfalt ohne Angst"

Mehr als 100 Menschen, die in der katholischen Kirche arbeiten oder gearbeitet haben, haben sich in der Aktion #Outinchurch und einer TV-Doku als queer geoutet. In einem Manifest fordern sie unter anderem eine Kirche, in der man ohne Angst leben und arbeiten kann.

Plus 125 Menschen der katholischen Kirche haben sich geoutet, darunter die Mindelheimer Lehrerin Barbara Audebert, die nun mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit geht.

Von Melanie Lippl

Frau Audebert, Sie haben an der Aktion #Outinchurch, dem größten Coming-Out von Menschen in der katholischen Kirche, mitgemacht und Ihre Geschichte in der ARD-Doku „Wie Gott uns schuf“ geteilt – wie kam es dazu?



Barbara Hannah Audebert: Es treibt mich schon seit 30 Jahren um, dass wir unser Gesicht zeigen und die Heimlichtuerei beenden müssen. Ziemlich genau vor einem Jahr fand eine Veranstaltung zu queeren Menschen in der Kirche statt, fast zeitgleich war das große Coming-Out der Schauspieler – und dann hat einer von uns gemeint: Warum machen wir das nicht auch? Das war der Startschuss. Uns war klar: Wir müssen uns gemeinsam zeigen, weil einer allein zu verletzlich ist. Mir war klar: Ich mach mit, aber die Frage für mich war, in welcher Form.

