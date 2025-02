Keine kalten Füße kriegen! Meine Tipps fürs Eisbaden

Keine Cellulite mehr. Fettverlust innerhalb von Sekunden. Eine Ausdauer und ein Immunsystem wie ein Profisportler. All das wurde mir vor meinem Selbstversuch Eisbaden versprochen, und was bekam ich? Immerhin keine Erkältung in der folgenden Woche! Die Cellulite ist leider immer noch da, der Speck auch und die Puste ist nach zwei Stockwerken Treppensteigen immer noch weg. Doch offensichtlich war mir das auch vorher schon klar. Was ich nicht erwartet hatte: Dass es irrsinnigerweise richtig glücklich macht, sich den Körper bei sieben Grad Lufttemperatur und drei Grad Wassertemperatur von Eisschollen zerkratzen zu lassen.

So verrückt das alles klingt, ich würde Nachmachen empfehlen! Hier eine kleine Anleitung für alle Mutigen: Im Gegensatz zu mir sich vorher vom Arzt durchchecken lassen. Mindestens einmal kalt duschen, denn wer es schafft, sich mit dem Kopf unter eine eiskalte Duschbrause zu stellen, der kann auch in den See reinlaufen, wirklich! Jedem erzählen, dass man eisbaden geht – so viel „Respekt!“ wurde mir noch nie entgegen gebracht. Nicht die Neoprenschuhe vergessen – ebenfalls im Gegensatz zu mir. Immer mit geübten, netten Menschen eisbaden gehen, die einem im Zweifel auch Neoprenschuhe leihen – hier kann ich die Crazy Ice Frogs nur empfehlen! Und zuletzt: atmen und das Grinsen nicht vergessen!