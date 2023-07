Öl oder Treibstoff hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag zwischen Hausen und Mindelheim auf der B16 verloren. Die Polizei sucht den Verursacher.

Eine kilometerlange Ölspur auf der B16 zwischen Hausen und Mindelheim wurde der Polizei Mindelheim am Mittwochnachmittag gemeldet. Beginnend bereits in Hausen zog sich die Spur über die B 16 bis nach Mindelheim in die Krumbacher Straße.

Die Feuerwehr Mindelheim und die Straßenmeisterei beseitigten die Ölspur zwischen Hausen und Mindelheim

Die Feuerwehr Mindelheim konnte dann die Krumbacher Straße reinigen. Für die restliche Strecke wurde die Straßenmeisterei verständigt. Es bestand keine akute Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Mindelheim, unter der Telefonnummer 08261/76850, entgegen. (mz)