Kinderarztpraxis in Mindelheim nach Erweiterung bereit für mehr kleine Patienten

Pünktlich zum Beginn der kaltnassen Jahreszeit hat die Kinderarztpraxis „Kindersprechstunde“ in der Mindelheimer Teckstraße ihre umfangreichen Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten abgeschlossen. Die Praxis hat zwei Behandlungsebenen, vier Untersuchungszimmer und ein vergrößertes Team, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, teilt der Klinikverbund Allgäu mit. Mit dem neuen Betriebskonzept und einer angestrebten Trennung von erkrankten und gesunden Kindern biete die Praxis eine optimale Betreuung.

Durch die Erweiterung können mehr Patienten versorgt werden und es besteht die Möglichkeit, neue Patienten aufzunehmen. Besonders erfreulich ist dies für Familien mit Neugeborenen: „Es ist ein großes Glück, dass Kinder, die in Mindelheim geboren werden, auch hier in der Stadt kinderärztlich versorgt werden können“, betont Dr. Bernhard Thurner, ärztlicher Leiter der Kindersprechstunde Mindelheim. Dank der erweiterten Kapazitäten und der Zusammenarbeit mit der Kinderarztpraxis von Dr. Johannes Breuninger ist die medizinische Versorgung von Neugeborenen in der Region gesichert. Aufgrund der zwei Behandlungsebenen sei es nun besser möglich, Infektkinder von gesunden Kindern räumlich zu trennen. Hierdurch werde das Infektionsrisiko in der Praxis verringert.

Diese Spezialversorgung gibt es in Mindelheims Kinderarztpraxis

Die Praxis bietet neben der allgemeinen kinderärztlichen Versorgung auch eine spezialisierte Versorgung in den Bereichen Kinderpneumologie (Lungen- und Atemwegserkrankungen), Kinderkardiologie (Herz- und Kreislauferkrankungen) und bei allergischen Erkrankungen. Zudem stehe eine hochmoderne Ultraschall-Diagnostik zur Verfügung. Durch die Aufstockung der medizinischen Fachangestellten sowie die Verstärkung des Ärzteteams sind in Zukunft kürzere Wartezeiten möglich. Neugeborene und Kinder von neu zugezogenen Familien aus der Region können aufgenommen werden.

Um die Verständigung mit Patientenfamilien zu verbessern und Behandlungszeiten effizienter zu gestalten, bittet die Praxis Familien mit Migrationshintergrund, einen Dolmetscher mitzubringen. Dies diene nicht nur der besseren Kommunikation, sondern helfe auch, wertvolle Zeit zu sparen. So könnten während der Infektzeit mehr Kinder behandelt werden.

Eine Praxis-App soll die Terminvergabe erleichtern

Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung ist die geplante Einführung einer Praxis-App. Diese ermöglicht es Eltern, in den kommenden Monaten Termine für Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen und später auch für Akutsprechstunden eigenständig online zu buchen, ohne telefonisch Kontakt aufnehmen zu müssen. Dies soll die Erreichbarkeit der Praxis zusätzlich verbessern und den Patienten noch mehr Flexibilität bieten. (mz)