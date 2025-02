Kinderparlament zu Gast beim Abgeordneten

Eine Menge Fragen stellten die Mädchen und Buben des Mindelheimer Kinderparlaments bei ihrem Besuch im Büro des heimischen Landtagsabgeordneten Peter Wachler. Der CSU-Politiker hatte die Neun- und Zehnjährigen zu sich eingeladen, um sich und seine Arbeit vorzustellen und um zu hören, was die Kinder beschäftigt. Wachler stellte in einem kleinen Video das Maximilianeum in München vor und erläuterte die Aufgaben der Landtagsverwaltung. Geduldig beantwortete er die vielen Fragen der jungen Besucher. Nein sagen musste er allerdings bei der Frage: „Können Sie mir die Handynummer von Markus Söder geben.“

