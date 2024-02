Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle von Unfallflucht

In Mindelheim und Kirchheim sind Autos angefahren und beschädigt worden - und in beiden Fällen waren die Verursacher verschwunden.

Die Mindelheimer Polizei sucht nach zwei Vorfällen von Unfallflucht Zeugen der jeweiligen Taten. In Mindelheim wurde am Freitag zwischen 8 und 8.55 Uhr ein VW Multivan auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Bad Wörishofer Straße angefahren. Auch hier kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden von rund 4000 Euro.

Am Freitagvormittag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße in Kirchheim angefahren, das dort von 10 bis 10.15 Uhr dort abgestellt war. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Wer hat einen Unfall mit Fahrerflucht gesehen?

Wer einen der beiden Vorfälle beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)