Mindelheim

vor 16 Min.

Kita St. Stephan: Nach der Einweihung ist vor dem Umzug

Plus Der Mindelheimer Kindergarten St. Stephan wechselt die Räumlichkeiten.In dem fast fünf Millionen Euro teuren Neubau ist Platz für fast 150 Kinder in sieben Gruppen.

Von Sabine Adelwarth

Zur Zeit herrscht in Mindelheim eine regelrechte Einweihungsdynamik an Kindertagesstätten. Innerhalb weniger Wochen haben drei Einrichtungen in der Kreisstadt ihre offizielle Einweihung gefeiert. Als Letzte im Bunde hat der lichtdurchflutete Neubau des Kindergartens St. Stephan in der Kloster-Heilig-Kreuz-Straße bei einer Feierstunde den kirchlichen Segen bekommen.

