Klangfarben bei Maria Ward: Kunst und Musik in bester Harmonie

Beste Unterhaltung und beeindruckende Werke bei der Eröffnung des Kulturfestes an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim.

Wer kennt sie nicht, die verschiedenen Glücksbringer? Das sind nicht nur vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen, Marienkäfer oder Fliegenpilze. Es gibt ja auch noch die Schornsteinfeger. Bei den "Klangfarben", dem Schulkulturfest der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim, traten gleich zwei kleine, schwarze und sehr lustige Schornsteinfeger-Gesellen auf. Sie waren die Gefährten von "Mary Poppins", die ihren kleinen weißen Regenschirm aufspannte, um dann drei Lieder aus dem Film perfekt in Szene zu setzen. Andrea Lux und ihr großer Unterstufenchor erzählten die Geschichten vom Schornsteinfeger "Chim Chim Cheree", vom "Löffelchen voll Zucker" und sangen das unaussprechbare "Supercalifragilisticexpialidocious". Dieser sehr heitere Auftritt sorgte für riesigen Applaus der vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die in die Pausenhalle gekommen waren um "Kunst & Musik" der Schülerinnen und Schüler zu genießen.

Die Klangfarben haben in Mindelheim Jubiläum

Die seit 1998 bestehende Tradition der "Klangfarben" ist wiederbelebt. In diesem Jahr, nach drei Jahren Corona-Pause, begeistert das neue Konzept, die Kunst mit dem Frühjahrskonzert zu verbinden. Bläser, Streicher (Leitung Franziska Gielow), Gitarren, Sängerinnen und Sänger sorgten für einen sehr unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend. Die Klavierbegleitung und die musikalische Gesamtleitung lag in den bewährten Händen von Petra Hehr. Schulleiterin Sibylle Gerner sagte: "Wir alle sind heute irgendwie auch Jubiläumsgäste." Als sie vor 25 Jahren als junge Kunsterzieherin an diese Schule gekommen sei, sei der Gedanke einer Schulkunstausstellung in ihrem Kopf "herumgegeistert". Die damalige Schulleiterin Rosa Ritter habe dafür ein offenes Ohr gehabt. Sibylle Gerner erzählte: "Die Begeisterung der Kunstschülerinnen der ersten Generation gehört untrennbar zur "Geburtsgeschichte' unserer 'Klangfarben'. Es wird bis heute im neuen Profilfach Kunst gezeichnet, gemalt, gedruckt, collagiert, modelliert und gestaltet."

Der Schulchor sang bei der Ausstellungseröffnung in der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Foto: Maria Schmid

Schülerinnen und Schüler zeigen in Mindelheim die ganze Vielfalt der Musik

Die Ausstellung beinhaltet Arbeiten der Jahrgangsstufen sieben bis zehn. Zu einem Schulfest gehört natürlich auch Musik. Am Eröffnungsabend trat unter anderem die Bläserklasse 5 auf. Unter der Leitung von Peter Gründl spielte sie auch "Die Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. Das Streichorchester und die Bigband erzählten die Geschichte von Pirat Kapitän Sparrow und seinen Abenteuern in der Karibik. Die Gitarrenklasse 5 von Joachim Demharter ließ den "Frühling" lebendig werden. Aufs Meer hinaus wagten sich mit dem "Wellerman" die Gitarrenschülerinnen und -schüler der Gitarrenklasse 6.

46 Bilder Musik und Kunst bei den Klangfarben der Maria-Ward-Realschule Foto: Maria Schmid

Die Bläserklasse 6 versuchte sich an der "Stern-Polka" und beteuerte allen Anwesenden "Mein Herz schlägt für dich, mein Gott", von Robert Haas. Für den Schulchor wurde bei ihrem Auftritt der Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" in Erinnerung gebracht. Sie sangen auf Französisch: "Vois sur ton chemin" von Bruno Coulais – einfach zauberhaft. Auf Englisch folgte der Song "The Rhythm of Life" von Cy Colman. Der Rhythmus des Lebens wurde an diesem Abend mit dem starken Engagement von Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften deutlich.

Mit Buntstiften wurden diese schönen Edelsteine gemalt, die in der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim zu sehen sind. Foto: Maria Schmid

Martin Schröder, Fachbetreuer Kunst, hatte mit seiner Kollegin Christine Arlt das Ausstellungskonzept erstellt. In den Fluren rund um die Pausenhalle konnten die Gäste die zahlreichen Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler bewundern. Doch zuvor erläuterte Martin Schröder die einzelnen Arbeitsgänge. Beispiele der "Köpfe" wurden in einer Power-Point-Präsentation gezeigt. Dazu spielte die Bläsergruppe 6 "Slow Motion" von Jacob de Haan. Ein mehr als gelungener Abschluss eines besonderen Kunstgenussabends in der Maria-Ward-Realschule Mindelheim. Die Schulkunstausstellung kann noch bis zum Mittwoch, 17. Mai, an Schultagen von 8 bis 16 Uhr besichtigt werden.

