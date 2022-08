Klangvoller Geschmack in Mindelheim

Plus Liedkunst trifft Braukunst im Mindelheimer Silvestersaal – und das Publikum genießt es.

Klassische Musik und Wein ist eine bekannte Kombination, doch weshalb sollte nicht auch Bier zu klassischer Musik passen? Das fragte sich der Bierbrauer und Tenor Stefan Hör, als er sich gemeinsam mit der Pianistin Nicole Winter das Programm zu „Liedkunst trifft Braukunst“ erdachte. Dem studierten Bierbrauer, der heute bei Weihenstephan in der Forschung arbeitet und sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Brautechnik beschäftigt, geht es darum, den Biergenuss über das bloße Schmecken hinaus zu vermitteln und gleichzeitig eine komplexe Musikrichtung einem größeren Publikum zu eröffnen: das Kunstlied.