Kleidung aus Mindelheimer Altkleidercontainer gestohlen

Erneut wurde in Mindelheim aus einem Altkleidercontainer Kleidung gestohlen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben am Donnerstagnachmittag drei Personen die Container an der Allgäuer Straße durchsucht und Waren mitgenommen. Eine Frau habe man bereits identifiziert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)