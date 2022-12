Klingende Lichtblicke in der Mindelheimer Kirche

Plus Begeisterung und viel Applaus beim Adventskonzert der Musikschule Mindelheim.

Kinder singen, Jugendliche und Erwachsene musizieren und die Gäste sind entzückt: Diese Stimmung verbreitete sich sehr schnell beim Adventskonzert der Mindelheimer Musikschule in der Kirche St. Stephan. Bei seiner Begrüßung geht Stadtpfarrer Andreas Straub auf das Motto des Konzerts ein: „Tragt zu den Menschen ein Licht!“ Licht und Wärme seien elementar. Sowohl als Energie, als auch im geistlichen Sinne und gerade in Krisensituationen sollte ein „Lichtblick“ zu sehen sein.