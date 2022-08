Mindelheim

vor 52 Min.

Klinik Mindelheim: Nächstes Jahr sollen die Bagger anrollen

Plus Das Mindelheimer Klinikum wird 2023 zur Großbaustelle. Die Finanzierung steht. Allerdings: Das Personal ist erschöpft, frustriert und überlastet.

Von Johann Stoll

Das Personal in den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren ist am Ende der Kräfte. Dabei geht es den Menschen nicht anders als den Beschäftigten in nahezu allen Kliniken zwischen Flensburg und Oberstdorf. Die Belegschaft sei erschöpft, frustriert und andauernd überlastet, teilen die Geschäftsführer der Allgäuer Kliniken, Andreas Ruland und Florian Glück, mit. Hier sei die Klinik Mindelheim kein Einzelfall, sondern symptomatisch für die Lage der Kliniken in Deutschland, die bereits seit zweieinhalb Jahren unter der Corona-Krise leiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen