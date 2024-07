Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren erhalten bayerischen Dialektpreis

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat verschiedene Projekte im Freistaat mit dem bayerischen Dialektpreis ausgezeichnet, darunter auch den Schwäbisch-Kurs für Ärztinnen und Ärzte an den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren. Der vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat seit 2017 verliehene und mit je 1000 Euro dotierte Preis würdigt besondere regionale Verdienste im Bereich Dialektpflege und -forschung. Pro Regierungsbezirk ist grundsätzlich jährlich eine Auszeichnung vorgesehen, zusätzlich gibt es einen Preis für die sudetendeutsche Mundartpflege.

In Schwaben machte das Unterallgäuer Projekt das Rennen. Initiiert von der Abteilung für Allgemein,- Viszeral- und Gefäßchirurgie mit dem leitenden Oberarzt Dr. Georg Aumann handelt es sich hierbei um ein ganz besonders innovatives und enorm hilfreiches Projekt, wie es von Seiten des Ministeriums heißt: „ein Schwäbisch-Kurs in völlig neuartigem Kontext von Krankenhäusern“. Der ausgeprägte Unterallgäuer Dialekt von Patientinnen und Patienten stellt die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund in den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren regelmäßig vor eine große sprachliche Herausforderung. Diese Barriere soll mithilfe des Schwäbisch-Kurses spielerisch überwunden werden. Dabei ist der pensionierte Deutschlehrer Ulrich Ratzer als Kursleiter die ideale Besetzung: Seit Jahren ist er ehrenamtlich bei der sprachlichen Integration von Migrantinnen und Migranten in der Region engagiert.