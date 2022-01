Mindelheim

Klinikessen in Mindelheim kommt ab Herbst aus Sonthofen

Ein Blick in die Küche des Menü-Service-Allgäu in Sonthofen. Hier arbeiten (von links) Küchenleiter Andreas Hofbauer und die Köche Martin Grath, Matthias Hubai und Viktor Hornstein.

Plus Frisch gekocht wird bald nicht mehr am Mindelheimer Krankenhaus. Was "Cook & Chill" für die Mitarbeiter bedeutet und was sich der Klinikverbund davon verspricht.

Von Johann Stoll

Der Klinikverbund Allgäu organisiert die Versorgung mit Speisen an den Krankenhausstandorten neu. Am Klinikum in Mindelheim wird es von Oktober an eine reine Verteilküche geben, von der aus auch das Krankenhaus in Ottobeuren mitversorgt wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es so rund zehn Prozent der Aufwendungen für die Essensversorgung einsparen kann. Pro Jahr wären das rund 700.000 Euro, wie Geschäftsführer Andreas Ruland in einer per Video abgehaltenen Pressekonferenz sagte. Er erklärte auch, wie das Verfahren, das sich „Cook & Chill“ nennt, funktioniert.

