Klinikneubau in Mindelheim stößt auf Kritik

Die Bürgergemeinschaft kritisiert unter anderem, dass ein Parkhaus fehlt.

Die Bürgergemeinschaft Mindelheim (BG) lehnt den Klinikneubau am bestehenden Standort ab. Der Vorsitzende Robert Frei sagte auf der Mitgliederversammlung: „Ein Klinikneubau in diesen Ausmaßen, auf beengtem innerstädtischen Gelände und ohne Tiefgarage oder Parkdeck, das geht doch nicht!“

Die Stadträte der BG haben bei Bürgermeister Stephan Winter einen Eilantrag zur nächsten Stadtratsitzung gestellt. Sie fordern, dass der Tagesordnungspunkt Aufstellung eines Bebauungsplans Klinikareal auf die nächste ordentliche Stadtratssitzung im November verschoben wird.

Die Pläne für den Klinik-Neubau in Mindelheim sollen auch der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, fordert die Bürgergemeinschaft

Als Gründe führen sie an: Das Modell zum Klinik-Neubau – erstellt vom Architekturbüro Felix+Jonas (München) konnten die Stadträte zwar im Rathaus einsehen. Dieses Vorhaben sollte jedoch auch der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. „Es ist nicht zu verstehen, dass über eine Baumaßnahme dieser Größenordnung die Bürgerinnen und Bürger nicht informiert werden“, heißt es in dem Antrag von Ursula Kiefersauer, Manfred Schuster und Michael Gerle.

Hauptkritikpunkt der BG am Klinikneubau ist, dass am alten Standort nur mit oberirdischen Parkplätzen im Bereich des bisherigen Parks geplant werde. Der Abriss des Parkdecks soll bereits im kommenden Jahr erfolgen. Stadtrat Michael Gerle äußerte sich verwundert über die Eile, in der das Projekt nun schon am kommenden Montag in einer Sitzung des Stadtrats abgesegnet werden soll. Eine Anliegerin kritisierte: „Wo soll denn dann geparkt werden? Der Parksuchverkehr wird noch mehr zunehmen und das ganze Viertel belasten!“

Aber es ist nicht nur die Parksituation, die auf Kritik stößt. Millionen Euro wurden in die bisherige Kreisklinik investiert – und nun der Abriss? „Die gesundheitliche Versorgung steht für uns an erster Stelle“, betonte auch Stadtrat Manfred Schuster, „die Klinik muss für die Menschen da sein, aber zehn Jahre Bauzeit bedeuten für die Patienten, die Mitarbeiter und die Anwohner eine enorme Belastung“. Die Mitglieder der Stadtratsfraktion versprachen bei der Sitzung am 10. Oktober diese Argumente zu vertreten, wenn es um die Aufstellung des Bebauungsplans geht. Weiter soll gefordert werden, dass die Pläne der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Auch neue Standorte könnte man überdenken.

Intensiv wurde auch das Thema „Erneuerbare Energien“ diskutiert. Über den möglichen Ausbau der Windkraft berichtete Stadträtin Ursula Kiefersauer. Als alternative Form der Energiegewinnung spricht sich die BG für die Windkraft aus und unterstützt vor allem Betreiberkonzepte mit Bürgerbeteiligung.

Ein weiteres Thema war die „temporäre Erprobung der Einbahnregelung in der Maximilianstraße“, die im Stadtrat beantragt werden soll. Dass „mehr für die Jugend getan werden muss“, forderte Arnold Sontheimer und erntete Zustimmung. Die Stadt ist zwar optimal ausgestattet mit Kinderbetreuungsplätzen, doch die Jugendlichen verdienten noch mehr Aufmerksamkeit, so Kiefersauer. Sie hofft auf eine gelungene Gestaltung des Areals rund um die Mindelheimer Schwabenwiese.

Auch eine Personalie war bei der Versammlung noch zu klären. Für die verstorbene Hannelore Lutzenberger rückte Tanja Bittner als Kassenprüferin nach. (mz)