Mindelheim

vor 17 Min.

Klinikpläne in Mindelheim: Darf’s ein bisschen Luxus sein?

Plus Das Krankenhaus in Mindelheim will Privatpatienten und Selbstzahlern mehr individuelle Angebote machen. Dazu soll bald eine eigene Privatstation in Betrieb gehen. Doch eines bleibt gleich.

Von Johann Stoll

Für das Management der Allgäu Kliniken ist klar: „Wir wollen eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.“ Geschäftsführer Florian Glück, der für das Klinikum in Mindelheim besondere Verantwortung trägt, lässt daran keinen Zweifel. Insbesondere Privatpatienten oder Zusatzzahlern will das Krankenhaus besondere Angebote unterbreiten und so die Einnahmeseite verbessern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen