Gerüchte sorgen für Aufregung: Was passiert mit der Kapelle im früheren Maria-Ward-Kloster?

Unter den Gläubigen in Mindelheim schlägt ein Gerücht um eine kleine Kapelle gerade große Wellen: Hat die Wohnungsgenossenschaft als Besitzerin des ehemaligen Maria-Ward-Klosters tatsächlich vor, die Herz-Jesu-Kapelle entweihen zu lassen? Wir haben bei Florian Schuster, dem Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, sowie der Kirchenverwaltung nachgefragt.

Die Wohnungsgenossenschaft hat das frühere Kloster 2021 von der Congregatio Jesu gekauft und das denkmalgeschützte Anwesen seither umfassend modernisiert. „Bis auf die Herz-Jesu-Kapelle sind mittlerweile alle Flächen vermietet“, so Schuster. Diese sei in den vergangenen Jahren „nur sehr selten“ genutzt worden, und zwar für Gottesdienste, die „Atempause“ und von den Schwestern des Ordens „Daughters of Mary Mother of Mercy“, die in der Anlage leben. Außerdem habe die Wohnungsgenossenschaft die Kapelle für musikalische und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Die Pfarrei hätte eine Art Miete für die Herz-Jesu-Kapelle in dem früheren Kloster zahlen sollen

„Wir haben uns als neue Eigentümerin vertraglich verpflichtet, hinsichtlich der Herz-Jesu-Kapelle weiterhin eine kirchliche Nutzung zu ermöglichen, sofern die Diözese bzw. Pfarrei diese Kirche betreibt und dort heilige Messen feiern möchte“, teilt Schuster weiter mit. Diese Verpflichtung bestehe jedoch nur, wenn die Diözese bzw. Pfarrei auch „eine Nutzungsentschädigung, Nebenkosten sowie innere Instandhaltungskosten“ übernimmt, für die Kapelle also eine Art Miete zahlt. Bereits im März habe die Wohnungsgenossenschaft der Pfarrei deshalb einen Nutzungsvertrag angeboten, den diese jedoch im Juli abgelehnt habe: Sie wolle die Kapelle nicht mehr nutzen.

Stadtpfarrer Daniel Rietzler und Kirchenpfleger Hubert Säuberlich würden wohl eher von „können“ denn von „wollen“ sprechen. Und zwar beileibe nicht nur wegen der monatlichen Kosten in Höhe von rund 1000 Euro, wie Säuberlich betont. Denn auch die personelle Situation sei schwierig, erklärt Rietzler: „Wir haben nicht mehr so viele Ruhestands-Geistliche, die Messen übernehmen können.“ Außerdem sei es mit einem gewissen Aufwand verbunden, sich um die Kapelle zu kümmern: So brauche es etwa einen Mesner und auch Blumenschmuck, um nur zwei Beispiele zu nennen. „Es waren mehrere Faktoren, die da zusammenkommen“, fasst Rietzler zusammen.

Bereits seit Mitte September gibt es die sonntägliche Frühmesse in der Herz-Jesu-Kapelle nicht mehr

Bereits im Juli waren deshalb die 30 bis 50 Gläubigen, die jeden Sonntag zur Frühmesse in die Kapelle gekommen sind, darüber informiert worden, dass diese nach den Sommerferien nicht mehr stattfindet.

Der Stadtpfarrer und Säuberlich betonen, dass sich die Kirchenverwaltung diese Entscheidung keineswegs leichtgemacht habe. Gemeinsam habe man abgewogen, für wie viele Kirchen die Kirchenstiftung bereits verantwortlich ist – und das sind auch ohne die Heilig-Kreuz-Kapelle schon einige: Neben Stadtpfarr-, Studien- und Jesuitenkirche zählt Säuberlich spontan sieben Kapellen auf, hinzu kommen die Kirchen in den Ortsteilen.

Die Wohnungsgenossenschaft hat noch keine Anträge gestellt – auch nicht für eine Profanierung

Für die Gläubigen sei die Entscheidung „nicht leicht zu verdauen gewesen“, sagt Rietzler, der das durchaus verstehen kann. „Das ist sicher für viele eine emotionale Angelegenheit.“ In den vergangenen Wochen hat er deshalb viele Gespräche geführt – auch mit der Wohnungsgenossenschaft. Sie hat die Entscheidung der Kirchenverwaltung ebenfalls bedauert, könne diese aber nachvollziehen, sagt Schuster. „Deswegen machen wir uns Gedanken, inwieweit wir die Kapelle zukünftig nutzen können, um sie erstmalig gegebenenfalls breiten Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.“

Da die Kapelle nicht mehr als reiner Gottesdienstraum genutzt werden soll, sie aber großes Potenzial biete, „wollen wir einen „Möglichkeitenraum“ schaffen“, so Schuster. Er betont: „An der denkmalgeschützten Kapelle wird sich baulich nichts verändern.“ Eine mögliche neue Nutzung werde die Wohnungsgenossenschaft mit dem Bistum Augsburg abklären. „Wir möchten klarstellen, dass wir als Eigentümer aktuell noch keine Anträge gestellt haben.“ Also auch nicht darauf, die Kirche zu entweihen.

Die Pfarrei könnte sich auch bei der künftigen Nutzung der Herz-Jesu-Kapelle einbringen

Die Wohnungsgenossenschaft stehe in einem sehr guten und intensiven Austausch mit der Pfarrei und habe auch bereits erste Ideen gesammelt. Und auch Rietzler betont: „Es ist uns ein Anliegen, dass dieser bedeutende Sakralraum angemessen und würdig genutzt wird.“ Dabei könnte es sich durchaus auch um Andachten oder Gottesdienste handeln, die dann aber eher punktuell und nicht mehr regelmäßig stattfinden würden.

Den bis zu 50 Besucherinnen und Besucher der sonntäglichen Frühmesse in der Kapelle stehen schon jetzt mehrere Alternativen zur Verfügung: Sie können den Gottesdienst um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche besuchen oder die Vorabend- bzw. Abendmesse. Plätze finden sich dort in der Regel genug.