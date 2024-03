Mindelheim

Konzert in Mindelheim: So romantisch kann Jazz sein

Plus Joni Mitchell neu interpretiert - ein Abend der gefühlvollen Klänge lässt die Herzen der Mindelheimer Jazzfans höher schlagen.

Von Kathrin Elsner

Voller Vorfreude hat Jazzliebhaberin Birgit Hübener in der ersten Reihe des Stadttheaters Platz genommen. "Es ist leichter Jazz, der zu Herzen geht", freut sie sich und dann betreten die Künstler auch schon die Bühne. Sänger Robert Summerfield, Pianist Lars Duppler und Saxofonist Christoph Möckel begeistern die Jazzfans mit ihren gefühlvollen Interpretationen von Joni Mitchell vom ersten Ton an.

Es war ein Jazzabend, den es so in Mindelheim noch nie gegeben hatte. Durch Zufall hatte Organisator Peter Schmid vor einiger Zeit das Album "Joni" von Robert Summerfield und Jazzpianist Lars Duppler in die Hände bekommen, die sich über ihre erste Einladung zu "Jazz isch" unheimlich freuten. Während Corona sei er durch seine Vinyl-Regale gegangen und habe eine Schallplatte von Joni Mitchell entdeckt, erzählt Robert Summerfield und verrät: "Die Herausforderung war, Stücke, die für eine Frauenstimme geschrieben wurden, in eine Männerstimme umzubauen". Dass dies ganz wunderbar geklappt hat, wird schnell klar. Begleitet von gekonnt jazzigen Klavier- und Saxofonklängen nimmt Summerfield die Gäste mit auf eine gefühlvolle Reise.

