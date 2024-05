Konzert und Musikerheim: Bei der Stadtkapelle Mindelheim ist viel Musik drin

Die Mindelheimer Stadtkapelle empfängt am Wochenende die Musikanten aus Tramin. Zur Feier des Tages gibt's ein Konzert auf dem Marienplatz.

Wer will fleißige Handwerker seh'n, der muss ins neue Musikerheim der Stadtkapelle im Eichet geh'n: Dort sind die Profis vieler Gewerke derzeit damit beschäftigt, den Innenausbau des Domizilsmit seinen beiden Probelokalen mit Hochdruck voranzutreiben und für einen "Südtiroler Abend" herzurichten. Die Mindelheimer Musiker haben zu Pfingsten die Traminer Bürgerkapelle eingeladen, mit der sie seit 1958, also schon 66 Jahre, eine Partnerschaft pflegen. Ein buntes und klangvolles Rahmenprogramm soll die Freundschaft vertiefen.

Noch gleicht das Innenleben des Musikerheimes einer Baustelle. Doch bei der Stadtkapelle ist man guten Mutes, dass es mit einem gebührenden Empfang der Gäste aus Tramin am Wochenende klappt. "Wir sind uns sicher, dass wir das hinkriegen, wenn auch auf den letzten Drücker", gibt sich Martin Jall überzeugt. Dass eine neue Küche bereits installiert ist, lässt darauf schließen, dass einem Bayerischen Abend am Samstag und einem Weißwurstfrühstück am Pfingstsonntag im großen Probelokal nichts im Wege steht.

Die Musikanten aus Tramin spielen in Mindelheim auf dem Marienplatz

Mit bayerischen Schmankerln gestärkt geben die Südtiroler Musiker am Pfingstsonntag um 18 Uhr auf dem Marienplatz (bei schlechtem Wetter im Forum) ein Standkonzert. Auch die Mindelheimer Jugendkapelle spielt zur Unterhaltung auf. Dem schließt sich ein gemütliches Beisammensein im Frundsbergkeller an. Die Einweihung des neuen Musikerheimes mit seinen großzügig bemessenen Räumlichkeiten ist für 2025 geplant und wird zusammen mit dem 190-jährigen Bestehen der Stadtkapelle gefeiert. Ein Termin steht noch nicht fest.

Das neue Musikerheim der Stadtkapelle Mindelheim wird im nächsten Jahr eingeweiht. Die noch anstehenden Innenausbauarbeiten gehen zügig voran. Foto: Franz Issing

In den vergangenen fünf Jahren haben die Mitglieder der Stadtkapelle für den Neubau 11.500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Zudem wurden inzwischen mehr als eine Million Euro in das Bauprojekt investiert. Bei den Innenausbau-Arbeiten ist Eile geboten. Denn schon für Oktober 2024 haben große Blasorchester die Proberäume gebucht. So will unter anderem das BJBO-Orchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Eichet musizieren. Angesagt hat sich auch der bekannte Südtiroler Komponist Gottfried Veit, der an drei Tagen mit großem Blasorchester für ein vom ASM ausgeschriebenes Kirchenmusik-Seminar proben will.