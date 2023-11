Krippenfreunde aus ganz Bayern tagen in Mindelheim

Für das Treffen haben die Mindelheimer Krippenbauer eine Sonderausstellung im Museum aufgebaut. Warum dort auch Erdnüsse zu sehen sind.

Der Weg nach Bethlehem führt seit 400 Jahren auch in die Krippenstadt Mindelheim. Hier gaben die Jesuiten anno 1618 für ihre Kirche ein Domizil der heiligen Familie mit bekleideten Figuren von etwa einem Meter Größe in Auftrag, die noch heute in der Jesuitenkirche von Advent bis Mariä Lichtmess zu bestaunen sind.

In Erinnerung an ihre Zusammenkunft vor 35 Jahren in Mindelheim trafen sich an der „Urkrippe Schwabens“ jetzt etwa 220 Mitglieder des Verbandes bayerischer Krippenfreunde zu ihrer 90. Landestagung. Vor Abwicklung der Regularien unternahm Präsident Monsignore Martin J. Martlreiter einen kurzen Streifzug durch die Geschichte des Verbandes und erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten der letzten 15 Jahre seiner Amtszeit. In seiner Grußadresse ließ Bürgermeister Stephan Winter die Gäste im Forum wissen, wie tief verwurzelt und noch immer lebendig die Krippentradition in Mindelheim ist. In allem Grußworten klang immer wieder der Dank an Georg Weiher, den Vorsitzenden des Krippenvereins Mindelheim an, der mit seinem Team und in Kooperation mit den Museumsleitern Friederike Haber und Markus Fischer eine sehenswerte Sonderausstellung im Museum aufgebaut hat.

Auch eine Krippe aus Erdnüssen ist in der Ausstellung im Mindelheimer Krippenmuseum zu sehen. Foto: Franz Issing

Wer der Einladung zu einer Entdeckungsreise ins Heilige Land folgt, sieht sich vor allem alpenländischen Darstellungen gegenüber. Bethlehem ist überall. Auch in Eichenstämmen, in Laternen, in Kästen, in einer Bratpfanne und sogar in ein paar Erdnussschalen. Von der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Vorstandsteam und Museumsleitern konnten sich die in acht Gruppen aufgeteilten Gäste selbst überzeugen.

Auch der Regensburger Bischof kam zur Tagung der Krippenfreunde nach Mindelheim

Prominentester Besucher der Landestagung war Bischof Rudolf Vorderholzer. Der Regensburger Oberhirte ist ein großer Krippenfan und hat selbst eine große Sammlung. Er schwärmte in den höchsten Tönen von der „Krippenhochburg Mindelheim“, der wie er sagte „ältesten Krippenstadt nördlich der Alpen“. Die Landestagung der bayerischen Krippenfreunde endete mit einem Pontifikalamt in der Jesuitenkirche.

Die Sonderausstellung des Krippen-Vereins im Mindelheimer Krippenmuseum ist bis zum 2. Februar täglich, außer Montag, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.