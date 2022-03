Mindelheim

vor 17 Min.

Briefe an den Landrat mit Kritik an Mindelheimer „Spaziergängern“

Plus Eine Initiatorin versucht mit einem Schreiben an Landrat und Bürgermeister, die unangemeldeten Demos an den Montagabenden künftig zu verhindern. Was der Landrat sagt.

Von Johann Stoll

Landrat Alex Eder und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter bekommen in diesen Tagen vermehrt Post. In den Briefen geht es um die sogenannten Montagsspaziergänge in Mindelheim. Eine Initiatorin, die namentlich in der Zeitung nicht genannt sein will, dieser Redaktion aber bekannt ist, hat ein Musterschreiben aufgesetzt. Darin fordert sie Landrat Eder „eindringlich“ auf, etwas gegen diese „Montagsspaziergänge“ zu unternehmen. Dieser Brief zirkuliert inzwischen in Mindelheim.

