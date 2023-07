Mindelheim

Kunst mit einem Augenzwinkern im Mindelheimer Salon

Plus Margarita Markin zeigt ihre vielfältigen Arbeiten im Raum des Mindelheimer Kunstvereins.

Von Tina Schlegel

Der Juli bietet eine völlig neue Ansicht im Salon: Körper, Gesichter, Fragmente und Formen, oft in Rot-Weiß, elegant, skurril, humorvoll – auf jeden Fall ein Blickfang. Die aus der Ukraine stammende Künstlerin Margarita Markin stellt im Juli im Raum des Kunstvereins Mindelheim aus. Als 23-Jährige kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland, das war 1979. Sie ist in mehreren Kunstvereinen aktiv, unter anderem in Bad Wörishofen und Mindelheim. In der aktuellen Ausstellung zeigt sie 37 Exponate, Tonplastiken, Lichtobjekte, einige Aktbilder sowie Wandreliefs, die sie neu in ihrem Repertoire hat. „Ich bin nicht mehr die Jüngste“, erzählt sie lachend, „da muss ich bei meiner Kunst auch auf das Gewicht achten.“ Die prämierte Skulptur "Die Stolze", für die sie den Kunstpreis von Bad Wörishofen erhielt, kann sie alleine nicht bewegen, sodass sie inzwischen hinter ihrem Atelier gelandet ist. Folglich suchte Markin nach einem hochwertigen, jedoch leichteren Material und fertigt ihre Wandreliefs nun auf Zementbasis mit Glasfaser oder Stoff.

Margarita Markins Werke zeugen von großer Experimentierfreude

Markin ist seit ihrer Jugend künstlerisch aktiv, mit 15 besuchte sie die Kunstakademie in Lemberg und schloss das Studium vier Jahre später als „künstlerische Metallarbeiterin mit Diplom“ ab. Markin arbeitet gern mit unterschiedlichen Materialien und erprobt verschiedene Ausdrucksformen, so sind ihre Werke stets geprägt von einer großen Experimentierfreude. Dabei verarbeitet sie die unterschiedlichen Einflüsse, die ihren künstlerischen Werdegang begleitet haben, sowie die Inspirationen, die sie über die Jahre gesammelt hat etwa aus einem Aquarellkurs, den sie zunächst besucht, später dann selbst gegeben hat oder von ihrer Arbeit bei einem Bildhauer.

