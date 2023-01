Mindelheim

10:03 Uhr

Kunst und Keramik: Doppelausstellung beim Mindelheimer Kunstverein

Rita Stadler (li.) und Petra Kollmannsberger zeigen ihre Werke im Salon in Mindelheim. „Im Fluss – Farbe, Form und Körper“ lautet der Titel der Schau.

Plus Die Werke von Petra Kollmannsberger und Rita Stadler bilden im Salon in Mindelheim eine wunderbare Einheit.

Von Tina Schlegel Artikel anhören Shape

Es ist eine ganze besondere Ausstellung, die der Mindelheimer Kunstverein im Salon präsentiert und die jetzt in die Verlängerung geht: Zwei Künstlerinnen haben sich zusammengetan, Petra Kollmannsberger und Rita Stadler, und es ist, als hätten sie ihr Schaffen aufeinander abgestimmt. Die Kompositionen, die Farben, die Bewegungen, alles befindet sich gleich auf den ersten Blick in einer solchen Harmonie, dass man einfach innehalten und in aller Ruhe den Gesamteindruck der Ausstellung aufnehmen möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen