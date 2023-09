Ladendieb versteckt in Mindelheim gestohlenes, teures Parfum im Beet

Die Polizei hat am Freitag dank der Beschreibung der Drogerie-Angestellten einen mutmaßlichen Ladendieb geschnappt. Seine Beute war zunächst nicht aufzufinden.

Am späten Freitagnachmittag riefen Angestellte einer Drogerie in der Mindelheimer Innenstadt die Polizei, weil sie den Verdacht hatten, dass ein Mann ein Parfum im Wert von rund 130 Euro gestohlen hatte. Wegen der guten Täterbeschreibung habe die Streife den Mann in der Nähe der Drogerie schnell entdecken können, heißt es in der Polizeimeldung.

Doch als die Polizisten den mutmaßlichen Ladendieb durchsuchten, fanden sie zunächst kein Parfum. Das entdeckten sie, als sie die Wegstrecke absuchten, in einem nahegelegenen Beet, wo der Mann es offenbar deponiert hatte, um es später abzuholen. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)