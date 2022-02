Ladendiebin schlägt in Mindelheim zweimal an einem Tag zu

Beim Ladendiebstahl entwischt eine Frau dem Detektiv in Mindelheim. Doch sie kommt am selben Tag noch einmal zurück.

Ein Ladendetektiv ist am Samstagnachmittag in Mindelheim einer Ladendiebin auf die Schliche gekommen. Es gelang der Frau jedoch, zu entkommen. Am Abend des selben Tages tauchte die Frau wieder im Supermarkt auf und wurde diesmal beim Diebstahl ertappt.

Tage zuvor hatte die Frau schon einmal in Mindelheim gestohlen

Später gab die 30-Jährige zu, wenige Tage zuvor schon einmal etwas in dem Geschäft gestohlen zu haben. Die Beute hatte einen Wert von insgesamt 230 Euro. (mz)