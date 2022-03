Ukraine: Landratsamt Unterallgäu richtet einen Krisenstab ein

Das Jugendamt sucht Freiwillige. So will die Unterallgäuer Behörde den Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten, helfen.

Wegen des Kriegs in der Ukraine und der zu erwartenden Flüchtlinge in der Region hat das Landratsamt Unterallgäu einen Krisenstab eingerichtet, um die angebotenen Hilfen für Menschen aus der Ukraine zu koordinieren und sich auf weitere Flüchtlinge vorzubereiten. So hat der Kreis mittlerweile Informationen für Geflüchtete auf Deutsch und Englisch ins Internet eingestellt unter unterallgaeu.de/ukraine.

Derzeit sucht das Jugendamt Menschen aus dem Landkreis, die bereit wären, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Voraussetzung ist: Ein Erziehungsberechtigter der Familie muss Zuhause sein, denn die Jugendlichen benötigen eine 24-Stunden-Betreuung.

Landkreis Unterallgäu sucht Dolmetscher für Ukrainisch und Russisch

„Wir gehen davon aus, dass die Jugendlichen aufgrund der schlimmen Ereignisse in der Ukraine stark belastet und teils traumatisiert sind“, erklärt Jugendamtsleiterin Christine Keller in einer Pressemitteilung. Wer ein Kind oder einen Jugendlichen aufnehmen könnte, kann sich per E-Mail unter pflegekinder-adoption@lra.unterallgaeu.de an das Jugendamt wenden.

Bei Bedarf setze sich das Jugendamt mit den Personen in Verbindung und leite eine Überprüfung ein. Zudem sucht das Landratsamt Personen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und ehrenamtlich als Dolmetscher aushelfen könnten. Wer eine dieser Sprachen beherrscht, kann sich per E-Mail beim Landratsamt unter ukraine-soziales@lra.unterallgaeu.de melden. (mz)