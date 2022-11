Landtagswahl: Wer folgt Pschierer bei der CSU nach?

Plus Mit Peter Wachler und Gerhard Bucher haben sich zwei Bewerber öffentlich positioniert. Doch noch ist die Bewerberliste offen. Diesen Zeitplan hat sich die CSU gegeben.

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Abgang des früheren Staatssekretärs und Bayerischen Wirtschaftsministers Franz Josef Pschierer im September aus der CSU ist die Kreis-CSU Unterallgäu dabei, sich neu zu sortieren. Der Vorsitzende Martin Osterrieder kündigte ein „sehr transparentes“ Verfahren an. Denn möglicherweise werfen noch weitere Bewerberinnen und Bewerber ihren Hut in den Ring, um ein Landtagsmandat anzustreben.