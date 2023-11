Mindelheim

vor 32 Min.

Lange Tiertransporte sind für Tierärzte ein Skandal

Plus Seit Jahren beklagen Tierschützer und Tierärzte die langen Transporte von Tieren über Ländergrenzen hinweg. Ein spürbarer Fortschritt ist nicht zu erkennen.

Von Johann Stoll

Diese Bilder im Fernsehen verstören immer wieder: Halbtote Kälber, die aus Viehtransportern ausgeladen werden, nachdem sie durch halb Europa gekarrt worden sind. Oder Bilder von Rindern, die ursprünglich aus Bayern stammen, die als Schlachttiere auf Schiffe an Mittelmeerhäfen verladen werden, um in Marokko, Ägypten oder dem Libanon unter fragwürdigen Bedingungen geschlachtet zu werden.

Die Bundestierärztekammer schlägt zum wiederholten Male Alarm

Jetzt hat die Bundestierärztekammer in Berlin Alarm geschlagen, wieder einmal. Um endlich das Leid der Tiere auf Transporten zu beenden und Rechtssicherheit für die zuständigen Amtstierärztinnen und -tierärzte zu schaffen, hat die Bundestierärztekammer (BTK) in ihrer aktuellen Stellungnahme „Tiertransporte: Handeln längst überfällig!“ erneut ihre Forderungen an die Bundesregierung herangetragen. „Die EU-Kommission hat zum angekündigten EU-Tierschutzpaket noch immer keinen Entwurf vorgelegt. Um die skandalösen Mängel bei Tiertransporten zu beseitigen, muss die Bundesregierung nun endlich tätig werden“, mahnt der BTK-Präsident Dr. Holger Vogel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen