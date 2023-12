Mindelheim

Lautstarker Protest der Bauern bei Demo in Mindelheim

Die gesamte Maximilianstraße in Mindelheim war mit Traktoren vollgestellt. Bauern demonstrierten gegen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung.

Plus Landwirte haben am Montagabend in der Unterallgäuer Kreisstadt zwei Stunden lang gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert.

Gegen 20 Uhr am Montag ging der Spuk los: Mit laut Polizei 200 Traktoren haben Landwirte aus der näheren und weiteren Umgebung in Mindelheim gegen die Pläne der Bundesregierung protestiert, die Subventionierung von Agrardiesel wegfallen zu lassen sowie künftig KfZ-Steuer auf landwirtschaftliche Maschinen zu erheben. Andreas Magg von "Landschaft verbindet Bayern LSV" sprach sogar von 300 Traktoren. Nach Polizeiangaben fuhren die Bauern rund zwei Stunden lang durch die Maximilianstraße, die Teckstraße und auch über die Reichenwallerstraße am Forum.

Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf der Demo

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten kam es zu keinen Störungen, sieht man von der Luftverschmutzung durch die Dieselmotoren und den Lärm ab. Auch der Sprecher von LSV Schwaben, der Sontheimer Landwirt Andreas Magg, betonte, es sei nicht Anliegen der Bauern, Schäden anzurichten. „Wir im ländlichen Raum wissen, wie man sich benimmt“, sagte er. Rettungsgassen seien frei gehalten worden.

