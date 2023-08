Lautstarker Streit vor der Autowaschanlage

Zwei Männer haben sich im Mindelheimer Süden so stark gestritten, dass einer von ihnen die Polizei rief.

Zwei Männer gerieten am Dienstagmittag in einen verbalen Streit, der am Ende die Polizei auf den Plan rief. Die Männer im Alter von 33 und 39 Jahren stritten sich laut Polizeibericht an einer Autowaschanlage im Mindelheimer Süden. Da der Ältere den Jüngeren im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte, entschloss sich dieser dazu, Anzeige zu erstatten, heißt es im Polizeibericht. Der Vorfall wird nun der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Überprüfung vorgelegt. (mz)