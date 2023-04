Mindelheim

06:00 Uhr

Mindelheimer Band zum Verlieben: Lazarus tritt beim "Magic Bus Event" auf

Plus Auf dem Musikfestival in Unggenried wird diesen Freitag eine ganz besondere Band auftreten. "Lazarus" besteht aus älteren Herren und einer Anstandsdame.

Von Kathrin Elsner

"Wir haben alle in der Jugend Musik gespielt und irgendwann beschlossen, wir machen doch noch was, bevor Schluss ist", sagt Diakon und Schlagzeuger Stefan Ludwig und lächelt verschmitzt. Da Lazarus von Bethanien gemäß dem Johannesevangelium von Jesus von den Toten auferweckt wurde, war der passende Name der Band schnell gefunden: Lazarus. Am Freitag, 28. April, tritt die sympathische Rock- und Bluesband auf dem Stümpfl-Hof in Unggenried auf.

"Wir haben vier Listen: eine Bier-Liste, eine Bühnenreif-Liste, eine Bald-Bühnenreif-Liste und eine Abnippel-Liste, auf der sich jedes Bandmitglied zwei Songs wünschen darf, die auf seiner Beerdigung gespielt werden“, sagt Stefan Ludwig fröhlich. Die Stimmung könnte besser nicht sein, die bunten Scheinwerfer im Keller-Proberaum leuchten abwechselnd grün, rot, blau und weiß, ein wohl selbstgebastelter Weihnachtsstern in den selben Farben baumelt von der Decke und die nicht mehr ganz so jungen Bandmitglieder erzählen von ihren Anfängen. 2017 gründete Andreas Kneist, der als Kind nur die klassische Gitarre lernen durfte und sich zur ersten Facharztprüfung vor 25 Jahren die ersehnte E-Gitarre zulegte, die inzwischen bei Kennern legendäre Band.

