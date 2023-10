Mindelheim

18:48 Uhr

Leiche in der Mindel bei Mindelheim entdeckt

In der Mindel in der Westernacher Straße in Mindelheim wurde am Sonntagnachmittag eine Leiche entdeckt. Die Polizei ist am Fundort. .

Artikel anhören Shape

Ein Leichenfund am Sonntagnachmittag in der Mindel bei Mindelheim gibt den Ermittlern Rätsel auf, die Polizei ist aktuell noch am Fundort.

Am Sonntagnachmittag wurde ein lebloser Körper in der Mindel im Bereich der Westernacher Straße in Mindelheim entdeckt, seither sind die Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) vor Ort. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte die Einsatzzentrale der Polizeidirektion in Kempten keine weiteren Angaben machen. Weder die Identität der Person sei derzeit geklärt noch könnten Angaben über eine mögliche Todesursache oder den Todeszeitpunkt gemacht werden. Weitere Einzelheiten will die Polizei erst im Laufe des Montags bekannt geben.

Themen folgen