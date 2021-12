Lichterkette am Auto kommt nicht gut an

Mit einer bunten Lichterkette wollte ein Autofahrer Weihnachtsstimmung verbreiten. Stattdessen hat er sich Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Weil er Weihnachtsstimmung verbreiten wollte, hat ein Autofahrer sein Auto mit einer bunten Lichterkette geschmückt. Der Polizeistreife, die den Fahrer am Donnerstagabend in Mindelheim anhielt, war bei diesem Anblick allerdings gar nicht weihnachtlich zumute: Weil durch die bunten Lämpchen das Erscheinungsbild des Fahrzeugs erheblich verändert und die Verkehrssicherheit dadurch beeinträchtig sei, so die Polizei, erwartet den Fahrer nun eine Bußgeldanzeige. Als er die Lichterkette entfernt hatte, durfte er weiterfahren. (baus)