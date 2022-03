Lichterkette in Mindelheim gegen den Ukrainekrieg

Plus Mindelheimer bilden eine Lichterkette auf dem Marienplatz und zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine.

Mit einer beeindruckenden Veranstaltung zeigten die Bürger der Kreisstadt Solidarität mit der Ukraine. Bürgermeister Stephan Winter brachte es bei einer Begrüßung auf den Punkt: „Wir in Deutschland wissen, dass Frieden und Demokratie seit 77 Jahren die durch nichts zu ersetzenden Garanten für einen Wohlstand sind, der noch nie so groß war. Doch plötzlich ist alles wieder anders. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt!“