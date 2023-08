Lieferwagen fährt gegen Zaun - und dann einfach weiter

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Lieferwagens. Der Mann hat am Freitag ein Schild und einen Zaun angefahren und ist dann geflüchtet.

Die Mindelheimer Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am Freitag um 20.10 Uhr in Mindelheim zugetragen hat: Laut Polizei fuhr ein größerer schwarzer Lieferwagen auf der Trettachstraße Richtung Osten, als er an der Kreuzung Im Eichet mit der Stillachstraße geradeaus gegen ein Verkehrsschild und einen Zaun fuhr. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt - trotz kurzen Kontakts zum Eigentümer des Gartenzauns - einfach fort, heißt es im Polizeibericht.

Laut Polizei hatte der Lieferwagen ein ausländisches Kennzeichen. Der Schaden beträgt rund 1750 Euro. Hinweise an die Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850. (mz)