Lkw beschädigt Schutzplanke und flüchtet: Polizei stellt Fahrer in Kaufbeuren

Beim Abbiegen von der Autobahn auf die B16 hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag beim Mindelheim die Schutzplanke am Straßenrand gestreift und massiv beschädigt. Laut Polizeimeldung blieb der Lkw-Fahrer blieb zunächst stehen, setzte sich aber direkt wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Kaufbeuren weiter, ohne den Schaden zu melden. Ein zufällig anwesender Polizist hatte den Unfall jedoch beobachtet und folgte dem Lastwagen bis Kaufbeuren. Dort hielt eine Polizeistreife den Unfallverursacher auf. Am Lkw sowie an der Schutzplanke entstand ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (mz)

