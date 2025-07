Lkw-Fahrer fährt Radler an und flüchtet

In der Krumbacher Straße auf Höhe der Genossenschaftsbank hat es am Donnerstag ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 15-jährigen Radfahrer gekommen. Laut Polizei streifte der Lkw-Fahrer bei regem Verkehr den Radfahrer seitlich. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich an Armen und Beinen. Nach Aussagen von Laut Augenzeugen bemerkte der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß, hielt in der Krumbacher Straße an, setzte sich dann jedoch einfach ab. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und Angaben zum Unfallfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

