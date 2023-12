LKW-Fahrer übersieht Auto: 3500 Euro Schaden

Beim Abbiegen kam es in Mindelheim zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Beim Wechsel der Fahrspur hat es am Montagmorgen einen Unfall auf der Straße "Im Eichet" in Mindelheim gegeben. Laut Polizei ordnete sich eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Abbiegespur ein, um nach rechts in die Allgäuer Straße einzubiegen. Der vorausfahrende Lastwagen ordnete sich zunächst zum Linksabbiegen ein, doch dann entschloss sich der Fahrer, doch nach rechts abzubiegen und wechselte die Fahrspur. Dabei übersah er das neben ihm stehende Auto und es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)