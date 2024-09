Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstag an der Kreuzung der Straßen „Im Eichet“ und Trettachstraße einem Transporter die Vorfahrt genommen und so einen Zusammenstoß verursacht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

