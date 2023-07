Mindelheim

Lünendonk: ein europäischer Champion in der Provinz

Plus Die Weltfirma Grob kennt jeder im Allgäu. Aber Lünendonk? Dabei zählt auch die vergleichsweise kleine Mindelheimer Firma zu den Champions in ihrer Sparte.

Von Johann Stoll

An der Mindelheimer Prachtstraße, in der Maximilianstraße 40, hat die Firma Lünendonk & Hossenfelder GmbH seit acht Jahren ihren Firmensitz. Das historische Gebäude ist zuvor saniert und innen vollständig umgebaut worden. Von außen sieht man nicht viel. Die Fenster sind mit Jalousien versehen. Dass Büros hinter der Frontfassade liegen, ahnt man aber. Manche meinen, bei Lünendonk handele es sich um ein Immobilien- oder Maklerbüro. Damit liegen sie aber daneben. Die Firma, die 2015 nach Mindelheim in die Alte Posthalterei umgezogen ist, sucht mindestens im Allgäu ihresgleichen.

Die Büroräume wirken wie von einem Berliner Start-up-Unternehmen

Innen wirkt der Bau, als wäre hier eine Start-up-Firma aus Berlin oder Düsseldorf am Start. Die Wände sind hoch, die Versorgungsleitungen an den unverputzten Betondecken liegen offen zutage. Die Büroarbeitsplätze sind alle mit Rechnern und großen Monitoren ausgestattet. Von den 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist aber immer nur ein Teil im Haus. Viele arbeiteten von zu Hause aus, erzählt Jörg Hossenfelder aus der Geschäftsführung, andere seien bei den Kunden unterwegs. Zu den schicken modernen Büros gehören auch eine Küche und ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit Kicker und Computerspielen.

