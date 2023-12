Mindelheim

vor 32 Min.

Malerei und Skulptur im "Zwiegespräch"

Plus Wie Elisabeth Maria Siebierski und Karin Dressler ihre Werke im Mindelheimer Salon kommuniezieren lassen.

Von Tina Schlegel Artikel anhören Shape

Zum Abschluss des Jahres präsentiert der Mindelheimer Kunstverein in seinen Räumen noch einmal eine Doppelausstellung – Malerei und Skulpturen. Es gab schon einige wunderbare Ausstellungen im Salon, die diese beiden Kunstrichtungen zusammenbrachten, etwa von Holzkünstler Markus Brinker und Ingrid Braun oder zuletzt von Keramikkünstlerin Rita Stadler und Petra Kollmannsberger. Nun sind Bronzeskulpturen von Elisabeth Maria Siebierski, die seit zehn Jahren in Bad Wörishofen lebt, und Bilder von Karin Dressler zu sehen, die 2014 das Atelier Sinneswerk in Mindelheim gründete.

Der Reiz solcher Verbindungen besteht ja immer darin, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, ohne diese plakativ darzustellen oder gar zu wiederholen. Weder sollte die Skulptur eine Nachahmung des Bildes noch das Bild ein Abbild der Skulptur sein, vielmehr sollten sich subtile Übereinstimmung ergeben, etwa Farbverläufe oder Formen, um die Augen der Betrachtenden wach und aufmerksam zu halten. So nennt sich die Ausstellung der beiden konsequenterweise „ZwieGespräch“ und meint damit eine Auseinandersetzung der Künstlerinnen mit ihrem Material, aber auch untereinander und nicht zuletzt die Auseinandersetzung des Publikums mit den entstandenen Werken und ihrem Zusammenspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen