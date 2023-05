Malteser ehren Max Rogg für jahrzehntelanges Engagement

Der Mitgründer der Mindelheimer Ortsgruppe der Malteser ist im In- und Ausland aktiv. Jetzt gibt er sein Ehrenamt weiter, bleibt aber trotzdem aktiv.

Max Rogg ist inzwischen 80 Jahre alt, 45 davon hat er sich ehrenamtlich für die Malteser engagiert. Beruflich arbeitete er 40 Jahre lang in der Abteilung Physiotherapie im Mindelheimer Krankenhaus. Für sein Ehrenamt wurde er jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Malteser-Haus in Mindelheim geehrt. Es war nur eine von vielen Auszeichnungen, die Max Rogg im Laufe der Jahre erhielt, wie Ludwig Graf von Ballestrem, der stellvertretende Diözesanleiter in seiner Rede deutlich machte. Sein Engagement begann vor 45 Jahren mit der Gründung der Mindelheimer Malteser. "Er hat als treibende Kraft zum Aufbau der Malteser Gliederung in Mindelheim beigetragen und zahlreiche soziale Dienste vor Ort etabliert. Zudem brachte er sich voller Tatkraft und mit viel Wissen auf allen Verbandsebenen in den unterschiedlichsten Gremien ein", hieß es in der Laudatio. Auch die direkte Arbeit an der Basis, zum Beispiel im Katastrophenschutz, lag ihm sehr am Herzen.

Seit vielen Jahren bringt Max Rogg Hilfe nach Rumänien

Rogg habe sich nicht nur für die Menschen in der Region eingesetzt, sondern war auch im Auslandsdienst der Malteser aktiv. Besonders am Herzen lag ihm die "Glücksbringer-Aktion“, die er und seine Frau ins Leben gerufen haben, um 1990 nach der Wende Bedürftigen in Osteuropa zu helfen. Rogg fuhr immer wieder mit vielen ehrenamtlichen Helfern mit dem Lkw nach Rumänien und überbrachte in der Adventszeit Pakete an die Armen. Eine Geschichte ist ihm im Gedächtnis geblieben, als eine Frau das Paket ablehnte, weil so viele Menschen dafür anstanden und sie meinte: "Geben Sie es den Familien mit Kindern, sie haben es nötiger!“ Auch in diesem Jahr will Rogg nochmals nach Rumänien fahren.

Max Rogg hat sich selbst um einen Nachfolger gekümmert

Was er auch sehr gerne macht, sind die Erste-Hilfe-Kurse in Mindelheim, und die will er auch weiter anbieten. Besuchsdienste, der Rikscha-Dienst, der Seniorennachmittag, die Jugend- und Nachwuchsarbeit, Lebensmittelpakete gegen die Altersarmut im Unterallgäu, all diese Aktionen wurden unter der Führung von Max Rogg bei den Maltesern in Mindelheim in Zusammenarbeit mit seinen Vereinskollegen ins Leben gerufen. Und dass er rechtzeitig für einen Nachfolger in seinem Amt als Dienststellenleiter gesorgt hat, lobte von Ballestrem in seiner Rede: "Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben seit vergangenem Jahr Johannes Reichold als Beauftragten an Ihrer Seite. So konnten Sie ihn noch eine ganze Weile in die Aufgaben eines Beauftragten einarbeiten. Und das ist gut so! Und Sie haben sich Gedanken gemacht, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Und auch das ist gut so!“