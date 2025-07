Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt

An der sogenannten „Jäcklekreuzung“ in Mindelheim ist am Montagvormittag bei einem Unfall ein Mann verletzt worden. Laut Polizei ist ein 77 Jahre alter Autofahrer auf einen anderen Wagen aufgefahren. Der 48 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, heißt es im Polizeibericht. (mz).

