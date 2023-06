Mann mit Hausverbot beleidigt Kassiererin

Kurz vor Ladenschluss kam es in einem Geschäft in Mindelheim zu einer unschönen Szene: Ein Mann beleidigte eine Angestellte.

Am Samstagabend kurz vor Ladenschluss kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Landsberger Straße in Mindelheim zu einem Vorfall mit einem ungebetenen Kunden. Der Mann beleidigte laut Polizei die dort angestellte Einzelhandelskauffrau.

Wie sich dann offenbar herausstellte, war dem Mann zuvor bereits ein Hausverbot erteilt worden. Wie die Polizei mitteilt, erwartet ihn nun eine Anzeige. (mz)