Mann schlägt Kontrahentem Flasche auf den Kopf

In einer Arbeiterunterkunft in Mindelheim kam es zum Streit zwischen zwei Männern - und schließlich zu Handgreiflichkeiten.

Zwei alkoholisierte Männer sind am späten Freitagabend in der Arbeiterunterkunft einer Mindelheimer Firma in Streit geraten. Dieser gipfelte laut Polizei darin, dass einer der Männer dem anderen eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Obwohl die Flasche dabei zu Bruch ging, wurde der Mann nur leicht verletzt. Die Polizei trennte die beiden Streithähne, die nun beide eine Anzeige wegen vorsätzlicher und zum Teil gefährlicher Körperverletzung erwartet. (mz)