Mann stiehlt Parfum im Wert von 900 Euro und verduftet

Ein Unbekannter ist in einer Mindelheimer Drogerie mit Parfum im Wert von 900 Euro verduftet. Jetzt such die Polizei nach ihm.

In einer Mindelheimer Drogerie in der Innenstadt hat am Samstag ein Unbekannter mehrere teure Parfüms in seine schwarze Umhängetasche gesteckt. Als er darauf angesprochen wurde, verduftete er laut Polizei zu Fuß. Nach ersten Erkenntnissen sind die gestohlenen Parfüms rund 900 Euro wert. Der Täter ist 1,85 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und kräftig. Er trug ein helles Oberteil, eine grüne Badehose und hatte einen Arm in einer Umhängeschläufe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)