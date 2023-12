Mann stiehlt Playmobilfigur, benutzt Pfefferspray – und landet vor Gericht

In Mindelheim will ein Mann eine Playmobilfigur im Wert von 6,99 Euro klauen. Als er erwischt wird, greift er die Marktmitarbeiter mit Pfefferspray an.

Als der Staatsanwalt sein Plädoyer verließt, stockt er. "Ich tue mich wirklich schwer bei dieser Sache", sagt er. Auch der Verteidiger wirkt nicht so zielstrebig, wie es seine Berufskollegen in so einer Situation in der Regel sind. "Mehr fällt mir dazu nicht ein", sagt er zum Ende seiner Verteidigungsrede. Die Unentschlossenheit der beiden Männer steht sinnbildlich für einen Fall, der viele Fragezeichen hinterlässt.

Ende Januar diesen Jahres betritt der Angeklagte einen Mindelheimer Supermarkt. Der 31-jährige, der nach eigenen Angaben bei seiner Mutter wohnt, will sich ein Sweatshirt "und was zu Knabbern" kaufen, wie er in der Verhandlung erklärt. Da fällt ihm eine Playmobilfigur auf, die ihm gefällt. Ein kleiner Ninja. 6,99 Euro soll sie kosten. Er steckt die Figur ein und will sie klauen. "Ich dachte die spare ich mir halt", sagt er vor Gericht. Der Ladendetektiv wird auf ihn aufmerksam und stellt ihn zur Rede. Kurz darauf versucht der Dieb zu fliehen, doch Ladendetektiv und Marktleiter halten ihn auf und führen ihn ins Technikzimmer.

Der Dieb sprüht den Supermarktmitarbeitern Pfefferspray in die Augen

Alle Zeugen - Detektiv, Marktleiter und der Polizist - der später hinzugezogen wurde, beschreiben den Mann als "ruhig", aber irgendwie auch "unberechenbar". Im Technikzimmer angekommen, spielen der Marktleiter und der Detektiv dem Dieb die Überwachungsbilder vor und untersuchen ihn auf Waffen. Plötzlich fällt dem Ladendetektiv etwas auf. "Scheiße, der hat ein Spray dabei", gibt der Marktleiter den Detektiv wieder. Aber da ist es schon zu spät. Der Dieb zückt ein Abwehrspray für Tiere und sprüht es dem Ladendetektiv in die Augen. Auch der Marktleiter bekommt etwas ab.

Wer den Angeklagten in der Verhandlung sieht, glaubt im ersten Moment nicht, dass er dazu fähig ist. Zwei bis drei Tage leiden die Supermarktmitarbeiter unter den gesundheitlichen Folgen des Angriffs - genug, als dass der 31-jährige Mann wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt wird. Dazu kommt der Diebstahl mit Waffenbesitz. In der Verhandlung räumt der Mann seine Tat ein. Er habe nicht vorgehabt, das Spray zu benutzen, aber er hätte es zu seiner Sicherheit immer dabei gehabt. Während der Verhandlung entschuldigt er sich bei den Opfern wie ein Kind, das man auffordert, seinem Spielkameraden die Hand zu geben. Schmerzensgeld hatte er den beiden zu diesem Zeitpunkt bereits bezahlt.

Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft

Es ist nicht das erste Mal, dass der Angeklagte auffällig wurde. Im Juni 2021 hatte er schon einmal geklaut. Damals im unerlaubten Besitz einer Schusswaffe mit Munition. Seine zweijährige Bewährungszeit war zum Tatzeitpunkt noch nicht ganz abgelaufen. Eigentlich wäre die Sache also klar: Rückfall während der laufenden Bewährungszeit, einschlägig vorbestraft, keine Chance auf eine neue Bewährung. Doch mit seinen letzten Worten, sagt er etwas, dass die Richterin zum Nachdenken bringt: "Ich will, dass es nicht mehr vorkommt. Ich möchte psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Ich will mit meiner Freundin eine Zukunft planen, da hilft es nicht, wenn ich immer so weitermache." Er wirkt glaubwürdig, als er das sagt. Aber reicht das?

Für Richterin Barbara Roßdeutscher ist es zu wenig: "Hätten Sie das bereits gemacht, hätte ich Ihnen glauben können, dass Sie es eingesehen haben", sagt sie, "aber so ist mir das zu wenig." Sie verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Da Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichten, ist das Urteil rechtskräftig.