Mann stiehlt Rinderfilet und kehrt wieder zum Tatort zurück

In einem Geschäft in der Allgäuer Straße hat ein Mann Rinderfilet gestohlen. Als er später zurückkam, klärte sich für die Polizei einiges auf.

Einen äußerst ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Mindelheimer Polizei: Demnach hatte ein Mann am Donnerstagmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Allgäuer Straße ein Rinderfilet gestohlen und war anschließend mit dem Auto weggefahren.

Als eine Streife der Polizei vor Ort noch den Sachverhalt aufnahm, kam der Mann dem Polizeibericht zufolge wieder zurück. Eine weitere Streife hielt den Mann laut Polizeibericht auf - und stellte fest, dass er anscheinend unter Unterzucker litt. Die Beamten riefen den Rettungsdienst. Sie schließen nicht aus, dass der Mann aufgrund des Unterzuckers zum Dieb geworden war. (mz)