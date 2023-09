Mann verletzt sich bei Sturz von Pedelec schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 79-Jähriger nahe Mindelheim beim Sturz von seinem Pedelec zugezogen. Er hatte keinen Helm getragen.

Auf der Staatsstraße zwischen Türkheim und Mindelheim hat ein 79-Jähriger am Samstagabend die Kontrolle über sein Pedelec verloren und ist gestürzt. Da er keinen Helm trug, zog er sich laut Polizei diverse Verletzungen am Kopf, aber auch an Schulter und Hüfte zu. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Unfall beobachtet, Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst verständigt, der den 79-Jährigen ins Krankenhaus brachte.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer von Pedelecs und E-Bikes die Geschwindigkeiten ihrer Räder oft unterschätzen und dadurch schwere Radunfälle zunehmen. Sie empfiehlt deshalb dringend, sich mit einem Fahrradhelm vor schweren Kopfverletzungen zu schützen. (mz)